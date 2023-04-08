Радченко заявил, что Дзюба доставит немало проблем обороне «Зенита»

Бывший форвард «Зенита», ныне тренер клубной академии Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча петербуржцев против «Локомотива».

«У «Зенита» до игры с «Уралом» было два поражения и довольно неприятная ситуация. Да и победа в матче с «Уралом» получилась очень тяжелая. Что касается «Локомотива», то команда действительно разогналась, очень здорово готова после зимней паузы. Для некоторых игроков, таких, например, как Дзюба, этот матч будет принципиальным. И он доставит немало проблем обороне «Зенита». Так что будет очень интересно. Уверен, что «Локомотив» будет играть на победу, но «Зенит» — фаворит. Забьет ли Дзюба? Нападающий всегда должен забивать. Выходить мотивированным и делать свою работу, а для форварда хорошая работа — это гол. Если он забьет, значит, сделал работу хорошо, если не забьет — значит, не очень. Все просто. «Зенит» гнет свою линию, у команды хороший отрыв, так что чемпионство — это только вопрос времени», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.