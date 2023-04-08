«Спартак» — «Динамо»: Соболев открыл счет в матче

«Спартак» повел в счете в матче с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

Гол на 8-й минуте забил Александр Соболев.

Для форварда этот матч стал 100-м в составе красно-белых. Безголевая серия россиянина длилась 8 матчей.