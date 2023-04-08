Соболев проводит 100-й матч за «Спартак»

«Спартак» принимает «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России.

В составе красно-белых 100-ю игру за клуб проводит нападающий Александр Соболев. Он выступает за команду с января 2020 года.

За это время Соболев забил за «Спартак» 42 гола и отдал 22 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2026 года.