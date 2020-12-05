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Президент РПЛ Прядкин прокомментировал ситуацию в «Тамбове»

18:29
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин призвал «Тамбов» найти выход из сложной финансовой ситуации в клубе. Из-за долгов несколько футболистов бойкотировали матч 17-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:5).

«Футбольный клуб «Тамбов» должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами Тинькофф РПЛ, — приводит слова Прядкина пресс-служба лиги. — Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против «Спартака» со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования.

Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип. Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например, обращение в палату по разрешению споров.

Лига со своей стороны всегда выполнила перед «Тамбовом» все финансовые обязательства и шла навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб.

Мы призываем «Тамбов» как можно скорее найти выход из положения. Во время зимней паузы руководство лиги намерено обсудить антикризисный план со всеми заинтересованными сторонами".

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