Президент РПЛ Прядкин прокомментировал ситуацию в «Тамбове»
Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин призвал «Тамбов» найти выход из сложной финансовой ситуации в клубе. Из-за долгов несколько футболистов бойкотировали матч 17-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:5).
«Футбольный клуб «Тамбов» должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами Тинькофф РПЛ, — приводит слова Прядкина пресс-служба лиги. — Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против «Спартака» со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования.
Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип. Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например, обращение в палату по разрешению споров.
Лига со своей стороны всегда выполнила перед «Тамбовом» все финансовые обязательства и шла навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб.
Мы призываем «Тамбов» как можно скорее найти выход из положения. Во время зимней паузы руководство лиги намерено обсудить антикризисный план со всеми заинтересованными сторонами".
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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