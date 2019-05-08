Прокурор Тарасова сделала заявление о решении суда по делу Кокорина и Мамаева

Прокурор Светлана Тарасова после окончания заседания в Пресненском суде Москвы прокомментировала оглашение приговора по делу об участии нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре столицы осенью 2018-го.

– Суд согласился с квалификацией обвинения. Всем назначено лишение свободы

процесс был проведен в рамках законодательства. Что касается оправдания Кирилла Кокорина по эпизоду с Гайсиным – вопрос будет решаться при получении копии приговора, – сказала Тарасова.

Сегодня, 8 мая, прошло очередное заседание по делу об участии Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре столицы в октябре 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к заключении в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. (Александр Рогулев)

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