Прохин прокомментировал выход «Сочи» в еврокубки

Защитник «Сочи» Данила Прохин высказался о выходе «Сочи» в еврокубки.

Накануне южане сыграли вничью с «Химками» (0:0) и по итогам сезона команда заняла 5-е место в турнирной таблице. «Сочи» будет выступать в Лиге Конференций.

«Мы вышли в еврокубки — это была наша главная задача, с которой мы справились. Мы всегда выходим играть на победу. И сегодня могли как выиграть у «Химок», так и проиграть», — цитирует «Известия» Прохина.