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Прохин прокомментировал выход «Сочи» в еврокубки

08:02
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Защитник «Сочи» Данила Прохин высказался о выходе «Сочи» в еврокубки.

Накануне южане сыграли вничью с «Химками» (0:0) и по итогам сезона команда заняла 5-е место в турнирной таблице. «Сочи» будет выступать в Лиге Конференций.

«Мы вышли в еврокубки — это была наша главная задача, с которой мы справились. Мы всегда выходим играть на победу. И сегодня могли как выиграть у «Химок», так и проиграть», — цитирует «Известия» Прохина.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1164849/aleksei-fomin/bylo-futbolno-sezon-v-rpl-zavershilsia-intrigami-i-skandalami

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