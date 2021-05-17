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Чорлука опубликовал прощальный пост, поблагодарив «Локомотив» и болельщиков

06:14
Ведран Чорлука. Фото ФК "Локомотив"
Ведран Чорлука. Фото ФК &quot;Локомотив&quot;
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в своем Instagram попрощался с болельщиками московского клуба и поблагодарил команду.

«Спасибо... Спасибо за каждую секунду из этих 9 лет. Было очень приятно играть за этот удивительный клуб, было приятно встретить на этом пути столько феноменальных людей. Но теперь некоторым новым игрокам пришло время почувствовать то, что я чувствовал столько лет. Желаю удачи всем в «Локомотиве» и всем болельщикам — душе этого клуба. Знаю, что жизнь рано или поздно сведет нас снова», — написал Чорлука.

Публикация от Vedran C`orluka (@corlukav0514)

В составе «Локомотива» 35-летний футболист выступал с 2012 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России, трижды — обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок.

В конце марта 2021 года хорват сообщил о завершении карьеры по окончании сезона-2020/21.

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