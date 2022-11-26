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Владимир Гранат: «Бердыев в любом возрасте развивается как тренер и человек, это хорошее назначение для «Сочи»

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Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал возвращение в РПЛ Курбана Бердыева, под руководством которого он играл в казанской моманде.

В субботу, 26 ноября, стало известно, что 70-летний тренер возглавил «Сочи».

— Курбан Бердыев — это амбиции прежде всего, — приводит «РБ Спорт» слова Граната. — После такой паузы он хочет показать, на что способен в тренерском деле. Я думаю, это хорошее подписание для «Сочи».

— Зная Бердыева, вы можете сказать, что он не стареет как тренер?

— Нет, конечно. Он, несмотря на свой возраст, развивается как личность, как тренер. Это вам любой скажет, кто знает Бекиевича. Поэтому не стареет. У него еще есть порох в пороховницах.

— Есть такой стереотип, что Бердыев «застрял» в своем оборонительном футболе и никогда ему не изменит.

— Ну, вот как раз-таки мы посмотрим, может, что-то новое будет в его футболе, может, он что-то переосмыслил, увидел для себя новое за это время. Во всяком случае, это будет интересно. Бердыев — человек творческий, способный удивлять.

— Какую-то интригу в РПЛ он привнесет?

— Конечно. Это 100 процентов, можете даже не сомневаться.

Источник: bookmaker-ratings.ru

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
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