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Президент «Ростова» обратился к фанатам после матча с «Краснодаром»

20:51
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России призвал не расстраиваться болельщиков после упущенной победы над «быками», сообщает официальный сайт желто-синих.

«Краснодар» отыгрался со счета 0:2 в компенсированное время, забив свои голы на 3-й и 5-й минутах встречи.

«Уважаемые болельщики, — приводит слова Арутюнянца пресс-служба желто-синих. — Матчи бывают сложными, бывают неприятными, бывают обидными, но это и есть футбол. Его делают не только игроки, но и болельщики. Наши делают невозможное.

Спасибо вам, вы у нас самые лучшие! Ни расстояния, ни любые другие условия не остановят вас и нас! Мы — «Ростов»!"

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Краснодар — Ростов

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