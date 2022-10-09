Пресняков считает, что «Спартак» заслужил победу в матче с «Крыльями Советов»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ .

«Спартак» заслужил такую победу. Но разгрома не заслуживает команда, которая играет в футбол. В последних играх «Спартак» мне начал нравится. Но, конечно, опасения перед предстоящим матчем с ЦСКА есть. Армейцы сильные, вернули свою форму. У них появились игроки, видна тренерская работа. Но буду надеяться на хорошую игру «Спартака», — сказал Пресняков «СЭ».

Красно-белые набрали 25 очков и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России, самарцы с 11 очками на 11-й строчке.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Крылья» примут «Сочи».