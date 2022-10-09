Спиридонов — о победе «Спартака» над «Крыльями»: «Тренеру надо задуматься о Николсоне. Это пустое место»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ .

«Первый тайм был очень тревожным. Как мы начали играть... Если бы «Крылья» забили второй гол в эпизоде, когда мяч попал в Селихова, то могло бы сложиться и по-другому. Но по игре мы давили, молодцы!

Тренеру надо задуматься о Николсоне. Это пустое место. Не могу понять, почему дают так мало времени Зиньковскому. Тут вопрос тренеру надо задавать. Судейство Казарцева? Он, конечно, судил нервно, но вопросов у меня к нему нет», — сказал Спиридонов «СЭ».

Красно-белые набрали 25 очков и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России, самарцы с 11 очками на 11-й строчке.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Крылья» примут «Сочи».