Премьер-лига назвала сроки для заявки игроков на следующий сезон

Российская премьер-лига определила даты регистрационных периодов для заявки игроков и сотрудников клубов в сезоне-2019/20.
Как сообщает официальный сайт турнира, первый регистрационный период стартует 11 июня и продлится до 2 сентября 2019 года. Второй регистрационный период стартует 22 января и продлится до 21 февраля 2020 г.
Все процедуры будут выполняться через "Систему электронной заявки".
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