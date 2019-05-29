Премьер-лига назвала сроки для заявки игроков на следующий сезон

Российская премьер-лига определила даты регистрационных периодов для заявки игроков и сотрудников клубов в сезоне-2019/20.

Как сообщает официальный сайт турнира, первый регистрационный период стартует 11 июня и продлится до 2 сентября 2019 года. Второй регистрационный период стартует 22 января и продлится до 21 февраля 2020 г.

Все процедуры будут выполняться через "Систему электронной заявки".

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