Нагорных — о Миранчуке: «Если будет хорошее предложение из Европы, мы будем его рассматривать»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе полузащитника Антона Миранчука в европейский клуб.

«Мы всегда заявляем, что искусственно сдерживать развитие игроков, а тем более воспитанников, мы не будем. Если будет хорошее предложение из Европы, мы его будем рассматривать. Мы за то, чтобы игроки развивались. Футболисты «Локомотива» — это игроки сборной России. Если ребята будут получать хорошую практику и в России, и в Европе — мы будем только за», — сказал Нагорных «СЭ».

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива». Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.