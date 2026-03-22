Виктор Са сравнил уровень судейства в России и Европе: «Думаешь, свистнут фол, но нет»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са в разговоре с «СЭ» оценил уровень работы арбитров в РПЛ и чемпионатах Германии и Бразилии.

— Однажды ты говорил, что есть вопросы к работе судей. Как сейчас?

— Все могут ошибаться, все люди. Возможно, я как-то говорил сгоряча, на эмоциях. Не хочется критиковать судей, давать какие-то оценки.

— Можешь ли ты сравнить уровень работы судей в России с Бразилией и Германией?

— И в РПЛ, и в Европе стараются не свистеть все фолы, дают возможность играть. В Бразилии, например, любой контакт кончается свистком. В России может быть стык, думаешь, свистнут, но нет, — сказал Са.

После 22 матчей «Краснодар» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 4 очка, но у сине-бело-голубых есть игра с «Динамо» в запасе.

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