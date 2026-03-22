Полузащитник «Краснодара» Са: «Мы хотим снова стать чемпионами РПЛ»
Полузащитник «Краснодара» Виктор Са в разговоре с «СЭ» заявил об амбициях команды снова стать чемпионами России.
— У «Краснодара» есть желание стать новым гегемоном?
— Есть мысли о новом титуле. Но мы знаем, что до конца чемпионата еще много матчей. Нужно внести максимальный вклад в результат, стараться делать свою работу безукоризненно. Прошлогодний титул — пример для нас. Он показал нам, какие сложности нужно перенести, чтобы добиться результата. У нас спокойный подход — мы идем от матча к матчу.
— Как часто «Краснодар» вспоминает чемпионство?
— Тот момент был настоящим счастьем для всех. Приятно прокручивать это в голове, вспоминать это. Особенно сейчас, когда мы снова находимся в борьбе. Когда ты думаешь о том чемпионстве, сразу чувствуешь ощущение победы — это придает больше мотивации, заставляет работать больше. Мы хотим снова стать чемпионами, завоевать титул. Нужно продолжать работать, чтобы «Краснодар» мог этого достиг.
После 22 матчей «Краснодар» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 4 очка, но у сине-бело-голубых есть игра с «Динамо» в запасе.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1