Полузащитник «Краснодара» Са: «Мы хотим снова стать чемпионами РПЛ»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са в разговоре с «СЭ» заявил об амбициях команды снова стать чемпионами России.

— У «Краснодара» есть желание стать новым гегемоном?

— Есть мысли о новом титуле. Но мы знаем, что до конца чемпионата еще много матчей. Нужно внести максимальный вклад в результат, стараться делать свою работу безукоризненно. Прошлогодний титул — пример для нас. Он показал нам, какие сложности нужно перенести, чтобы добиться результата. У нас спокойный подход — мы идем от матча к матчу.

— Как часто «Краснодар» вспоминает чемпионство?

— Тот момент был настоящим счастьем для всех. Приятно прокручивать это в голове, вспоминать это. Особенно сейчас, когда мы снова находимся в борьбе. Когда ты думаешь о том чемпионстве, сразу чувствуешь ощущение победы — это придает больше мотивации, заставляет работать больше. Мы хотим снова стать чемпионами, завоевать титул. Нужно продолжать работать, чтобы «Краснодар» мог этого достиг.

После 22 матчей «Краснодар» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 4 очка, но у сине-бело-голубых есть игра с «Динамо» в запасе.

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