Полузащитник «Химок» Магомедов: «Нам нужно чуть больше везения, и результат придет»

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов уверен, что его команда сможет начать показывать положительные результаты.

«Мы сейчас объединились. В последних двух матчах сыграли на ноль. Осталось добавить впереди, и очки к нам придут. Нам нужно чуть больше везения и терпения. Результат придет, и все будет хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Магомедова.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 8 очками в 11 матчах.