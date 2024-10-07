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Сегодня, 04:14

Полузащитник «Химок» Магомедов: «Нам нужно чуть больше везения, и результат придет»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов уверен, что его команда сможет начать показывать положительные результаты.

«Мы сейчас объединились. В последних двух матчах сыграли на ноль. Осталось добавить впереди, и очки к нам придут. Нам нужно чуть больше везения и терпения. Результат придет, и все будет хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Магомедова.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 8 очками в 11 матчах.

Источник: РБ Спорт
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
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7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
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 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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