Обляков — о победе над «Торпедо»: «Старались, легкой игры не было»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0).

— Какие эмоции от игры?

— Положительные, рады, что выиграли. Идем на втором месте. Все хорошо.

— Ожидали легкую игру?

— Легкой игры все равно не было. «Торпедо» за выживание борется. Старались. Но класс игроков сыграл.

— За счет чего прибавил во второй части сезона?

— За счет работы. Стараюсь. Выкладываюсь полностью. С этим все приходит. Сейчас еще ближе к атаке стал играть. Когда пошло дело, начал забивать. Больше удовольствия получаю.

— То, что тренер тебя передвинул ближе к атаке — это ваш с ним разговор или только его решение?

— Нет, не обсуждали. Я хочу приносить пользу команде там, где тренерский штаб считает.

— С Чаловым у вас связка?

— Она всегда была. Мы чувствуем друг друга очень хорошо. Сейчас стало больше заметно, потому что мы друг другу отдаем и забиваем с этих передач.

— Следили за матчем в «Химках»?

— Да, честно смотрел игру. «Спартак» сам виноват, что не выиграл. Так бывает в футболе.