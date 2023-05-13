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Обляков — о победе над «Торпедо»: «Старались, легкой игры не было»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0).

— Какие эмоции от игры?

— Положительные, рады, что выиграли. Идем на втором месте. Все хорошо.

— Ожидали легкую игру?

— Легкой игры все равно не было. «Торпедо» за выживание борется. Старались. Но класс игроков сыграл.

— За счет чего прибавил во второй части сезона?

— За счет работы. Стараюсь. Выкладываюсь полностью. С этим все приходит. Сейчас еще ближе к атаке стал играть. Когда пошло дело, начал забивать. Больше удовольствия получаю.

— То, что тренер тебя передвинул ближе к атаке — это ваш с ним разговор или только его решение?

— Нет, не обсуждали. Я хочу приносить пользу команде там, где тренерский штаб считает.

— С Чаловым у вас связка?

— Она всегда была. Мы чувствуем друг друга очень хорошо. Сейчас стало больше заметно, потому что мы друг другу отдаем и забиваем с этих передач.

— Следили за матчем в «Химках»?

— Да, честно смотрел игру. «Спартак» сам виноват, что не выиграл. Так бывает в футболе.

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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