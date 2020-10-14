«Половина состава «Вулверхэмптона» не сыграет в выходные». «Спартак» пошутил над коронавирусом у Роналду
12:26
В «Спартаке» пошутили по поводу того, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом в расположении сборной Португалии.
«Что ж, это означает, что половина основного состава «Вулверхэмптона» не сыграет в выходные в АПЛ», — написано в Twitter красно-белых на английском языке.
...well that'll be half of Wolves' Starting XI out for the weekend https://t.co/DFPqQh5lbk— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 13, 2020
В составе «волков» выступают 9 португальцев, их агентом является Жорже Мендеш, также работающий с Роналду.
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