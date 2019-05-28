10:19 | Футбол — РПЛ

Погребняк – лучший игрок "Урала" в матче с "Анжи" по версии болельщиков

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Нападающий "Урала" Павел Погребняк признан лучшим игроком команды в матче 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (0:2), информирует официальный сайт екатеринбуржцев. Второе и третье места заняли защитник Михаил Меркулов и вратарь Ярослав Годзюр.

35-летний российский форвард забил гол в этой встрече и провел на поле весь матч.

 

Анжи - Урал

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http://fc-ural.ru/novosti/bolelschiki/pavel-pogrebnyak-luchshij-igrok-urala-v-matche-protiv-anzhi

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