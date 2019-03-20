По травме Кутепова установлен план с целью уточнения диагноза

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе детально рассказал о состоянии игроков. Позавчера защитник Илья Кутепов, у которого была выявлена травма паха, покинул расположение сборной России​.

– Перейдем к Кутепову. Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил в интервью, что Илья приехал в Новогорск, имея определенные жалобы на дискомфорт в паховой области. И что он уже несколько игр провел с этими проблемами. Почему это выяснилось только в сборной?

– Опять же – дискомфорт у Кутепова появился только спустя несколько часов после матча, когда он уже прибыл в сборную. Он почувствовал неприятные ощущения в паховой области, которые часто бывают у футболистов после серьезных нагрузок. Но сразу после матча мы с ним два часа сидели на допинг-контроле, и никаких жалоб с его стороны не было.

– До матча с "Зенитом" Кутепов сыграл только с "Динамо". Матчи против "Краснодара" и "Урала" Илья пропустил из-за дисквалификаций...

– Более того, ни перед матчем с бело-голубыми, ни в течение всего недельного цикла перед игрой с питерцами серьезных жалоб серьезных жалоб также не было.

– О каком тогда длительном дискомфорте идет речь?

– Несколько лет назад Илья перенес операцию в этой области, и дискомфорт был связан с послеоперационными рубцовыми изменениями в тканях. Он периодически возникал, но позволял полноценно тренироваться.

– Как быть дальше?

​– Врачи сборной, с которыми мы в контакте, сообщили нам о появившихся проблемах, и был разработан совместный план обследования с целью уточнения диагноза. Сейчас этот процесс продолжается.