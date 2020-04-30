«Первак любил «пробить фанеру». Кавенаги его реально боялся!»

Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко рассказал о стиле общения бывшего генерального директора красно-белых Юрия Первака.

— Первак — красавец! Как водка! Волжанин, вырос в Челябе — не мужик, а коктейль Молотова. Во-первых, прост, как правда. Дают- бери, бьют — беги. Это легко просчитать, но не обязательно при этом обсираться. Как-то раз, когда отношения между нами добрые люди испортили, он предложил выйти «раз на раз». Потом и Павлюченко такое же рассказывал. «Да не вопрос», — отвечаю. Сверкнул он в ответ очами и произнёс: «Ладно, иди».

Первак любил поговорить под водку с салом и чесноком, но не любил, когда футболисты, выходя из самолёта через наш бизнес-тамбур, косились в его сторону: «да вы, ваше благородие, нарезались?». Любил «пробить фанеру», как в армии. Но не все к этому были готовы. Кавенаги его, к примеру, реально боялся, а Погатец принимал боевую стойку в ответ. Ману — нормальный парень. Реагировал на шутки очень хорошо. Хоть ничего в них не понимал.