Перед первой домашней игрой "Динамо" в сезоне выступят Лещенко и Pharaoh

"Динамо" рассказал о программе праздничных мероприятий 21-го июля на матче 2-го тура российской премьер-лиги с "Рубином". Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" 21 июля, начало – в 19.00 (мск).

На стадионе пройдут фото и автограф-сессии бывших футболистов нашего клуба – Кевина Кураньи, Люка Уилкшира, Лео Фернандеса и Йована Танасиевича. Также запланирована концертная программа переместится в чашу стадиона, где выступят Лев Лещенко и Pharaoh, после чего будут объявлены имена легендарных тренеров бело-голубых, в чью честь назовут трибуны стадиона "Динамо".

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