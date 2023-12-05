В «Рубине» объяснили, почему вышли на матч с «Динамо» в несогласованной форме

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали «СЭ» с ситуацию с выходом на матч 17-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1) в несогласованной форме.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что казанский клуб не согласовал с лигой зеленый комплект формы, в котором команда вышла на игру с бело-голубыми.

«В матче с «Динамо» «Рубин» действительно обязали играть в белой форме, согласно требованиям вещателя и лиги. Но не учли, что у клуба не было этой формы в наличии. «Рубин» со своей стороны уведомил лигу, что может сыграть лишь в зеленом комплекте. При этом ранее «Рубин» заказал форму других цветовых вариантов, но новые поставки необходимо ждать не меньше месяца. Поэтому «Рубин» играл в зеленой форме, не имея в распоряжении комплектов других цветов», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

После 17 туров «Рубин» находится на восьмой строчке в таблице РПЛ (25 очков).