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Сегодня, 12:45

В «Рубине» объяснили, почему вышли на матч с «Динамо» в несогласованной форме

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Александр Мартынович, Валентин Вада и Луис Чавес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали «СЭ» с ситуацию с выходом на матч 17-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1) в несогласованной форме.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что казанский клуб не согласовал с лигой зеленый комплект формы, в котором команда вышла на игру с бело-голубыми.

«В матче с «Динамо» «Рубин» действительно обязали играть в белой форме, согласно требованиям вещателя и лиги. Но не учли, что у клуба не было этой формы в наличии. «Рубин» со своей стороны уведомил лигу, что может сыграть лишь в зеленом комплекте. При этом ранее «Рубин» заказал форму других цветовых вариантов, но новые поставки необходимо ждать не меньше месяца. Поэтому «Рубин» играл в зеленой форме, не имея в распоряжении комплектов других цветов», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

После 17 туров «Рубин» находится на восьмой строчке в таблице РПЛ (25 очков).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
11
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Спартак

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Виктор Александров

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 14 1 3
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