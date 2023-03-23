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Овчинников не верит в информацию о договорных матчах в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Валерий Овчинников, тренировавший в девяностые нижегородский «Локомотив», прокомментировал информацию Sportrada о том, что в России выявили 92 подозрительных футбольных матча за 2022 год.

«Конечно, я не верю в это. Мы нигде не слышали о Sportradar, который проводит такое исследование. Вы вообще представляете, сколько это подозрительных матчей? Весь чемпионат. Это что, ваш любимый «Спартак» участвует в подозрительных матчах? Московское «Динамо», «Локомотив»? Думаю РФС должны отреагировать. Это не исследование, а обвинение. Надо создать комиссию. Вызвать руководителей этой конторы и заслушать их. Пускай приведут аргументы. Это же не просто так, что вышел и начал поливать. Я бы вообще собрал совещание Первой, Второй и премьер-лиги. И пригласить туда Бастрыкина, прокуратуру, ФСБ. А эти товарищи должны выйти и рассказать, как они нашли 92 подозрительных матча. Что надо сделать, чтобы в России не было подозрительных матчей? Мне кажется, что у нас есть принятый уголовный закон. Вот и все. Создайте свою спецслужбу. Ничего не надо выдумывать. Поймали и посадили», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

По данным Sportradar в 2022 году в России состоялись 92 подозрительных матча, что является худшим показателем в Европе и вторым в мире после Бразилии (152 матча).

В топ рейтинга по количеству подозрительных матчей также попали Чехия (56), Казахстан (43), Китай (41), Греция (40), Аргентина (39), Филиппины (37), Польша (36) и Тайланд (35).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-o-92-podozritel-ny-h-matchah-v-rossii-e-to-ne-issledovanie-a-obvinenie-rfs-dolzhen-otreagirovat/
Футбол
РПЛ
Валерий Овчинников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Илья Кутепов

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