Отец Романа Еременко считает, что футболист может сыграть чемпионате Европы

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко может сыграть за сборную Финляндии на чемпионате Европы 2020 года. Такое мнение высказал отец игрока, бывший футболист и тренер Алексей Еременко. Сборная Финляндии 15 ноября впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы.

Все будет зависеть от (физической) формы, — цитирует ТАСС Еременко-старшего. — В принципе, тренер сборной Финляндии заинтересован в его услугах.