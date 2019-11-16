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Отец Романа Еременко считает, что футболист может сыграть чемпионате Европы

14:19

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко может сыграть за сборную Финляндии на чемпионате Европы 2020 года. Такое мнение высказал отец игрока, бывший футболист и тренер Алексей Еременко. Сборная Финляндии 15 ноября впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы.

Все будет зависеть от (физической) формы, — цитирует ТАСС Еременко-старшего. — В принципе, тренер сборной Финляндии заинтересован в его услугах.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7134191

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