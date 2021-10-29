Отец Нойштедтера заявил, что «Динамо» показывает схожую с «Ливерпулем» игру

Отец бывшего футболиста «Динамо» Романа Нойштедтера и экс-главный тренер второй команды «Майнца» Петр Нойштедтер сравнил футбол бело-голубых с игрой «Ливерпуля».

«Виден быстрый футбол в исполнении «Динамо»: скоростное переключение из обороны в атаку, за счет чего идет вскрытие обороны соперника. Позиционные атаки уже давно закончились, и в штрафной игры практически нет. Мне нравится то, что делают эти трое — Желько Бувач, Сандро Шварц и Андрей Воронин. Они прививают молодым ребятам такой футбол: Бувач же с Клоппом долго работал, и «Динамо» играет так же, как и «Ливерпуль». Ребята все это ухватывают. Видимо, нужно было немного времени, чтобы игроки поняли всю философию Бувача и Шварца. Сандро и здесь, в «Майнце» хорошо работал, а про Воронина с таким опытом говорить не надо. А за их спиной стратег Бувач», — приводит ТАСС слова Нойштедтера-старшего.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 12 матчах. Сегодня, 29 октября, бело-голубые встретятся с лидером чемпионата — «Зенитом». Начало матча — в 19.00 (мск).