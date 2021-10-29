«Зенит» победил Краснодар" в молодежном первенстве, «Нижний Новгород» и «Уфа» сыграли вничью
«Зенит» в матче 14-го тура молодежного первенства победил Краснодар" со счетом 2:1.
В других матчах «Нижний Новгород» и «Уфа» сыграли вничью (0:0). «Академия им. Коноплева» и «Крылья Советов» также победителя не выявили — 2:2.
М-Лига
14-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:1 (1:1)
Голы: Марьянов, 40 (1:0). Кокоев, 42 — с пенальти (1:1). Саусь, 90 (2:1).
Судья: Феклистов (Великие Луки).
29 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Уфа» (Уфа) — 0:0
Судья: Евдокимов (Новоалтайск).
29 октября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:2 (1:1)
Голы: Мотовичев, 8 (0:1). Иконников, 11 (1:1). , 53 (2:1). , 81 (2:2).
Судья: Крюков (Саранск).
29 октября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю