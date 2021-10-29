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«Зенит» победил Краснодар" в молодежном первенстве, «Нижний Новгород» и «Уфа» сыграли вничью

14:06

«Зенит» в матче 14-го тура молодежного первенства победил Краснодар" со счетом 2:1.

В других матчах «Нижний Новгород» и «Уфа» сыграли вничью (0:0). «Академия им. Коноплева» и «Крылья Советов» также победителя не выявили — 2:2.

М-Лига

14-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:1 (1:1)

Голы: Марьянов, 40 (1:0). Кокоев, 42 — с пенальти (1:1). Саусь, 90 (2:1).

Судья: Феклистов (Великие Луки).

29 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Уфа» (Уфа) — 0:0

Судья: Евдокимов (Новоалтайск).

29 октября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:2 (1:1)

Голы: Мотовичев, 8 (0:1). Иконников, 11 (1:1). , 53 (2:1). , 81 (2:2).

Судья: Крюков (Саранск).

29 октября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

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Роман Шишов все материалы автора
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