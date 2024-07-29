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Ориньо считает спорным эпизод с отмененным голом в матче «Химки» — «Спартак»

Алина Савинова
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Бразильский защитник «Химок» Ориньо прокомментировал эпизод с отмененным голом команды в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

В первом тайме арбитр Василий Казарцев отменил гол футболиста «Химок» Лукаса Веры после подсказки ВАР, так как его партнер по команде Антон Заболотный нарушил правила на полузащитнике красно-белых Наиле Умярове.

«На этой неделе мы так и тренировались, чтобы я был опорным полузащитником, к сожалению, не получилось. Что касается эпизода с ВАР, то я думаю, что это был очень спорный момент, посмотрели — как мне показалось, там не было фола. Я играл в центре поля, потому что тренер хотел сделать команду более компактной, но, к сожалению, это не сработало. Мы хотели набрать три очка, но не получилось, нужно двигаться дальше», — приводит ТАСС слова Ориньо.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с казанским «Рубином» 3 августа.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Ориньо
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