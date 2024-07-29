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Сегодня, 13:58

Роша о будущем в ЦСКА: «У меня есть трудовое соглашение с клубом, не думаю о других вариантах»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил «СЭ» на вопрос о продлении контракта с клубом.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что армейцы подпишут новое соглашение с 29-летним бразильцем, которое будет действовать до конца июня 2026-го.

«Я думаю только об предстоящих матчах. А мой контракт — это вопрос агента и клуба, пусть они решают. Когда придет время, вы все узнаете. А сейчас я хочу сосредоточиться только на играх за ЦСКА. Интерес от зарубежных клубов? У меня есть трудовое соглашение с ЦСКА, не думаю о других вариантах», — сказал Роша «СЭ».

Роша в сезоне-2024/25 провел 2 матча и сделал 1 голевую передачу. Нынешний контракт между игроком и ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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