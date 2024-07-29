Глушаков рассказал, когда «Спартак» станет чемпионом России

Бывший полузащитник «Спартака» и игрок «Химок» Денис Глушаков рассказал, когда московский клуб снова станет чемпионом России.

— Выражаясь на языке Дзагоева, когда «палка стрельнет» еще раз, и «Спартак» станет чемпионом?

— Когда я буду главным тренером «Спартака». (Смеется), — цитирует Глушакова «РБ Спорт».