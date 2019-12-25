«Оренбург» выйдет из отпуска 10 января
09:19
«Оренбург» выйдет выйдет из отпуска 10 января и отправится на первый предсезонный сбор в Турцию.
Первый сбор пройдет в Белеке с 10 по 22 января, второй — там же с 26 января по 7 февраля. Третий сбор команда проведет в Испании (в Малаге) с 11 по 21 февраля.
«Оренбург» в своем последнем матче премьер-лиги проиграл «Тамбову» (0:3). Команда с 19-ю очками занимает 13-е место в РПЛ.
Дополнительная информация
https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/sroki-provedeniya-sborov-fk-orenburg.html
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