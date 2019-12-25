«Оренбург» выйдет из отпуска 10 января

«Оренбург» выйдет выйдет из отпуска 10 января и отправится на первый предсезонный сбор в Турцию.

Первый сбор пройдет в Белеке с 10 по 22 января, второй — там же с 26 января по 7 февраля. Третий сбор команда проведет в Испании (в Малаге) с 11 по 21 февраля.

«Оренбург» в своем последнем матче премьер-лиги проиграл «Тамбову» (0:3). Команда с 19-ю очками занимает 13-е место в РПЛ.