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«Оренбург» выйдет из отпуска 10 января

09:19
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«Оренбург» выйдет выйдет из отпуска 10 января и отправится на первый предсезонный сбор в Турцию.

Первый сбор пройдет в Белеке с 10 по 22 января, второй — там же с 26 января по 7 февраля. Третий сбор команда проведет в Испании (в Малаге) с 11 по 21 февраля.

«Оренбург» в своем последнем матче премьер-лиги проиграл «Тамбову» (0:3). Команда с 19-ю очками занимает 13-е место в РПЛ.

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/sroki-provedeniya-sborov-fk-orenburg.html

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