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Олег Яровинский: «Сборы показали, что Тарасов не растерял лучших качеств»

11:46
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал «СЭ» подписание контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым до конца сезона 2019/20.

— Тарасов опытный футболист, у нас молодая команда, учитывая не простую турнирную ситуацию, Дмитрий Тарасов будет играть важную роль в команде. Несмотря на то, что у Дмитрия была пауза в футболе, в связи с травмой, сборы показали, что он не растерял своих лучших качеств. (Евгений Белоусов)

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