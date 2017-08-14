Олег Романцев: "Странно, как спартаковцы позволили Щенникову так легко проскочить мимо них"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" после поражения красно-белых от ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России (1:2) отметил, что судьи верно поступили в спорных эпизодах. Однако он удивлен действиями обороны "Спартака" при первом голе красно-синих.

– Следовало ли арбитру Сельдякову назначить пенальти после контакта Джикии и Мариу Фернандеса в штрафной красно-белых?

– Одни повторы показывают, что 11-метровый был, другие это опровергают. В таких случаях последнее слово за судьей.

– Гол Щенникова не был забит из положения "вне игры"?

– Все по правилам: защитник ЦСКА на дальней штанге набегал на передачу Головина. Странно только, как спартаковские защитники позволили ему так легко проскочить мимо них в штрафную.(Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Олега Романцева