Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:27

Полузащитник Кирилл Кравцов вернулся в «Зенит» из аренды в «Нижнем Новгороде»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футбольные клубы «Зенит» и «Нижний Новгород» достигли договоренности о досрочном прекращении арендного соглашения полузащитника Кирилла Кравцова, сообщает пресс-служба клуба.

Опорный полузащитник 13 марта 2021-го дебютировал в Тинькофф РПЛ в домашнем матче против «Ахмата», выйдя на поле на 82-й минуте вместо Магомеда Оздоева. В общей сложности на счету игрока 16 матчей за основной состав «Зенита».

В феврале 2022 года полузащитник перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды. В составе нижегородцев Кравцов провел 11 матчей и забил один гол.

Кравцов — воспитанник академии «Зенита», в составе которой становился чемпионом России в 2018 году.

ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» за один день поменял тренера: что произошло
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Легендарный Робсон — о современном «Спартаке»: «Если Абаскаль поставит игру и добьется результата, все забудут о возрасте»
За проведение Суперкубка в Нижнем Новгороде было всего два члена бюро Исполкома
В «Зените» отреагировали на решение провести матч против «Спартака» за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Ахметов об уходе из ЦСКА: «К сожалению, этот этап моей карьеры подошел к концу»
Лидер группы «Руки Вверх!» извинился за перенос концерта в Санкт-Петербурге из-за футбольного матча
Писарев: «Спартаку» надо ехать в Петербург и там обыгрывать «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ахметов об уходе из ЦСКА: «К сожалению, этот этап моей карьеры подошел к концу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости