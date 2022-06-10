Полузащитник Кирилл Кравцов вернулся в «Зенит» из аренды в «Нижнем Новгороде»

Футбольные клубы «Зенит» и «Нижний Новгород» достигли договоренности о досрочном прекращении арендного соглашения полузащитника Кирилла Кравцова, сообщает пресс-служба клуба.

Опорный полузащитник 13 марта 2021-го дебютировал в Тинькофф РПЛ в домашнем матче против «Ахмата», выйдя на поле на 82-й минуте вместо Магомеда Оздоева. В общей сложности на счету игрока 16 матчей за основной состав «Зенита».

В феврале 2022 года полузащитник перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды. В составе нижегородцев Кравцов провел 11 матчей и забил один гол.

Кравцов — воспитанник академии «Зенита», в составе которой становился чемпионом России в 2018 году.