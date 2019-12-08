Олег «Мосфильмовский»: «Спартак» может лишить абонементов своих фанатов только по решению суда"
19:34
Известный болельщик «Спартака» Олег Семенов «Мосфильмовский» и руководитель проекта «Стадион — наш общий дом» прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что у некоторых фанатов красно-белых отобрали абонементы непосредственно перед домашним матчем 19-го тура РПЛ с «Ростовом».
— У меня подтверждения такой информации нет. Как и вы, прочитал это в интернете. Но по правилам аннулировать абонемент может клуб по решению суда. Только так, — заметил Семенов. (Виталий Айрапетов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...