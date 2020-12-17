Общее собрание РПЛ обсудит выдвижение кандидата на пост президента РФС

Общее собрание РПЛ обсудит выдвижение кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС) 22 декабря, информирует сайт лиги.

В повестку общего собрания РПЛ также включены вопросы об итогах 19 туров чемпионата России сезона-2020/21, о выдвижении кандидатов в состав исполкома РФС и о выдвижении делегата от РПЛ на конференцию РФС. Также общее собрание РПЛ обсудит бюджет и стратегию развития лиги.

Ранее общее собрание межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад» выдвинуло кандидатуру действующего главы РФС Александра Дюкова для избрания на пост президента организации в феврале 2021 года.