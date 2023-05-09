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Сегодня, 17:46

Кассьерра заявил, что летом останется в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Зенита» Матео Кассьерра высказался о единственном забитом мяче в чемпионате, а также прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Црвены Звезды».

«Знаю, что болельщики задают много вопросов насчет моих голов, я сам хочу забивать больше, но пока отличился лишь один раз. В прошлом сезоне я забил много, в этом пока не получается, но для меня, если честно, самое главное — наслаждаться моментом в клубе, достигать результата. Если у меня будет возможность забивать, буду только рад, если нет — буду продолжать работать. Футбол — ежедневная работа, шансы у меня еще будут. Никаких проблем нет. СМИ писали, что у меня было предложение от «Црвены Звезды»? Да, я видел это. Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное. Считаю ли «Спартак» конкурентом? Против них всегда сложно играть, самое важное — мы их побеждаем. Не знаю, будут ли они конкурировать с нами в следующем сезоне. Сейчас мы наслаждаемся победой, а что будет в следующем чемпионате — узнаем ближе к делу. Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон, летом не хочу уходить. Как я уже сказал, моя семья счастлива в этой стране. Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, — 51 очко.

Для «Зенита» победа в чемпионате страны стала пятой подряд и десятой в истории, благодаря чему клуб получил вторую звезду на своей эмблеме.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mateo-kass-erra-ya-lyublyu-rossiyu-chuvstvuyu-sebya-zashhishhenny-m-letom-ostanus-v-zenite/
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Хиддинк заявил, что Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит»

Непомнящий назвал вторую «Звезду» заслугой Семака
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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