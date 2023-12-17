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Сегодня, 01:36

Наумов уверен, что «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подвел итоги первой части сезона для «Зенита».

«Не очень хорошо оцениваю выступление «Зенита». Было очень много невыразительных матчей в этой части чемпионата. Мне кажется, ребята теряют мотивацию из-за того, что состав сильный, скамейка тоже. А когда мотивация потеряна, тогда нет того азарта. «Зенит» стал играть академично. С любой командой он показывает все время один и тот же сценарий игры. Одна команда обороняется, другая атакует, забивается мяч, и после этого «Зенит» начинает валять дурака. Играет ни шатко, ни валко, и из-за этого теряет очки. Но даже при том, что игра невзрачная, питерцы все равно станут чемпионами. Не думаю, что здесь есть большие сомнения», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005516904_naumov_hot_zenit_i_igraet_nevzrachno_on_vse_ravno_stanet_chempionom
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Николай Наумов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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П
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Спартак

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