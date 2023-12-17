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Тикнизян охарактеризовал Севикяна одним словом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизяна поделился мнением о своем партнере по национальной сборной и нападающем «Пари НН» Эдгаре Севикяне.

«Кто отличился в первой части сезона из футболистов РПЛ? Много кто. Выделю Кассьерру — человек забил 14 мячей, он в хорошей форме, на подъеме. Ваня Сергеев забил на групповой стадии Кубка пять. Из моей команды... Я немножко растерялся, тяжело так ответить. Все ребята проявили себя, мы показали во многих матчах характер. Мои товарищи для меня — лучшие в плане футбола и человеческого отношения. Охарактеризую Севикяна одним словом — «топ». Во всех смыслах и отношениях», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в РПЛ, «Пари НН» — на 9-й позиции (24).

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-okharakterizoval-napadayushego-pari-nn-sevikyana-odnim-slovom-315982/
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Эдгар Севикян
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

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И К Ж
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Брайан Мансилья

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