Тикнизян охарактеризовал Севикяна одним словом

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизяна поделился мнением о своем партнере по национальной сборной и нападающем «Пари НН» Эдгаре Севикяне.

«Кто отличился в первой части сезона из футболистов РПЛ? Много кто. Выделю Кассьерру — человек забил 14 мячей, он в хорошей форме, на подъеме. Ваня Сергеев забил на групповой стадии Кубка пять. Из моей команды... Я немножко растерялся, тяжело так ответить. Все ребята проявили себя, мы показали во многих матчах характер. Мои товарищи для меня — лучшие в плане футбола и человеческого отношения. Охарактеризую Севикяна одним словом — «топ». Во всех смыслах и отношениях», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в РПЛ, «Пари НН» — на 9-й позиции (24).