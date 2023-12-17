Деменко заявил, что трансферы «Спартака» будут зависеть от нового спортивного директора

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко порассуждал о предстоящей трансферной кампании красно-белых.

«У «Спартака» сложилась очень интересная ситуация, ведь у них в обойме достаточно квалифицированных футболистов, которые создают конкуренцию за место в стартовом составе. Но параллельно с этим Абаскаль так и не смог выбрать тех, кто постоянно будет играть в основе. Часто он менял состав из матча в матч, что довольно интересно и даже необычно. В чем причина этого? Нужно спросить у Гильермо, но если придет новый спортивный директор, то определенно «Спартаку» придется от кого-то избавляться из игроков, чтобы купить новых. Пишут, что в «Спартак» может прийти Рибалта, который работал в «Зените». Я думаю, что трансферы красно-белых будут зависеть от нового спортивного директора. Пока из-за этой подвешенной ситуации даже прогнозировать сложно, кто уйдет этой зимой из клуба, а кто останется», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Англичанин Пол Эшуорт занимает должность спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года.

7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером Хавьером Рибалтой сообщил журналист Иван Карпов.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков). От третьей строчки красно-белые отстают на два очка.