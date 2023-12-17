Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:50

Деменко заявил, что трансферы «Спартака» будут зависеть от нового спортивного директора

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко порассуждал о предстоящей трансферной кампании красно-белых.

«У «Спартака» сложилась очень интересная ситуация, ведь у них в обойме достаточно квалифицированных футболистов, которые создают конкуренцию за место в стартовом составе. Но параллельно с этим Абаскаль так и не смог выбрать тех, кто постоянно будет играть в основе. Часто он менял состав из матча в матч, что довольно интересно и даже необычно. В чем причина этого? Нужно спросить у Гильермо, но если придет новый спортивный директор, то определенно «Спартаку» придется от кого-то избавляться из игроков, чтобы купить новых. Пишут, что в «Спартак» может прийти Рибалта, который работал в «Зените». Я думаю, что трансферы красно-белых будут зависеть от нового спортивного директора. Пока из-за этой подвешенной ситуации даже прогнозировать сложно, кто уйдет этой зимой из клуба, а кто останется», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Англичанин Пол Эшуорт занимает должность спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года.

7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером Хавьером Рибалтой сообщил журналист Иван Карпов.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков). От третьей строчки красно-белые отстают на два очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-transfery-spartaka-budut-zaviset-ot-novogo-sportivnogo-direktora/
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
Читайте также
ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и вратаря Федотова
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наумов уверен, что «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости