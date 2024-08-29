Лусиано Гонду: «Я слышал очень много крутого про Вильмара Барриоса, про Кассьерру»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, про каких игроков клуба он ранее знал.

«Я слышал очень много крутого про Вильмара Барриоса, про Матео Кассьерру. Здорово, что ребята в команде — с ними будет гораздо проще в плане испанского языка. И, конечно, про ярких бразильских футболистов. Против кого-то даже, мне кажется, доводилось играть в Аргентине в юношеском возрасте», — сказал Лусиано на пресс-конференции.

«Зенит» подписал контракт с 23-летним аргентинцем на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.