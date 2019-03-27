Наиль Умяров: "Хочется как можно быстрее стать одним из основных игроков "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров в интервью "СЭ" рассказал, как изменилась его жизниь после перехода в состав красно-белых. Он добавил, что хочет как можно скорее стать одним из основых игроков команды.

– Как оцените выступление сборной до 19 лет в элитном раунде Чемпионата Европы-2019? Команда не вышла в финальную часть.

– Безусловно, мы рассчитывали на другой результат. Где-то не повезло, где-то чего-то не хватило. Но это футбол. Бывает, ты выигрываешь, бывает, проигрываешь, бывает, не выходишь дальше. Постараемся быстрее это забыть. Для футболиста это, наверно, самое главное. Попереживать и быстро это оставить.

– Показалось, что на матчи с Россией соперники настраивались по-особенному. Так ли это?

– Такие соперники, как Азербайджан, Румыния, понимают, что первым номером контролировать игру не смогут. Потому они за счет настроя, борьбы, морально-волевых качеств стараются добиться положительного для себя результата. Для них, наверное, и 0:0 – это положительный результат с Россией. У них не было задачи победить и выйти дальше.

– С переходом в "Спартак", с дебютом против "Зенита", с таким огромным вниманием ваша жизнь в быту как-то изменилась?

– Давления никакого нет, еще рано что-то говорить. Иногда болельщики подходят ко мне, иногда пишут. Это очень приятно. Хотя сильного внимания еще нет.

– Друзей, людей вокруг вас прибавилось?

– Конечно, есть люди, с которыми долго не общался, а теперь они стали писать. Но все равно приятно, что не забывают хотя бы.

– Как проводите свободное время?

– В последнее время тренировки продолжаются с утра и до 4-5 часов вечера. Когда вечером прихожу домой, то либо отдыхаю с семьей, либо иду прогуляться или в кино. Все банально. Выходных практически нет, идет серьезный цикл, есть график. Стараюсь просто чуть-чуть отдыхать от футбола, от нагрузок. В основном, нахожусь дома, с семьей.

– У 14-летнего футболиста Сергея Пиняева уже есть девушка. А у вас?

– Пока нет. Всему свое время, как говорится.

– Какие цели ставите перед собой: и на ближайшее время, и на перспективу?

– Хочется как можно быстрее стать одним из основных игроков "Спартака". Вообще, ставлю самые серьезные задачи. Но пока давайте выполним первую цель, а дальше посмотрим. (Екатерина Потапова)

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