На турнире Алана Дзагоева победила "Юность-2" из Владикавказа

С 1 по 3 июня в Северной Осетии прошел турнир среди футболистов 2010 года рождения, который организует полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.
На родину футболиста сборной России приехали двенадцать команд из Владикавказа, Беслана, Нальчика, Махачкалы, Цхинвала, Ставрополя, Пятигорска и Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт Дзагоева.
Чемпионом стала "Юность-2" из Владикавказа, серебро – у ставропольской команды "Кожаный мяч". Теперь они примут участие в финале чемпионата "Большие звезды светят малым". Бронзовые медали завоевал "Адмиралтеец" из Санкт-Петербурга.
– После турнира классные эмоции. Боевая игра, яркий финал, сумасшедшая атмосфера на трибунах! – рассказал Дзагоев. – В этом году у нас двенадцать команд, в том числе из Санкт-Петербурга. Есть планы и дальше расширять географию, приглашать команды из Ростова, Краснодара.
В этом возрасте я также тренировался, играл и просил у известных футболистов, чтобы они мне на руке расписались. Надеюсь, что являюсь для детей неким примером, они видят, чего могут достичь. Моему сыну всего 3 года, он надевает майку "Барселоны", бегает, бьет мяч и говорит, что он футболист. Очень активный. Не знаю, станет ли он футболистом – время покажет.
Дополнительная информация
https://alan-dzagoev.com/2019/06/04/alan-dzagoev-posle-turnira-vo-vladikavkaze/#more-546