На турнире Алана Дзагоева победила "Юность-2" из Владикавказа

С 1 по 3 июня в Северной Осетии прошел турнир среди футболистов 2010 года рождения, который организует полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

На родину футболиста сборной России​ приехали двенадцать команд из Владикавказа, Беслана, Нальчика, Махачкалы, Цхинвала, Ставрополя, Пятигорска и Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт Дзагоева.

Чемпионом стала "Юность-2" из Владикавказа, серебро – у ставропольской команды "Кожаный мяч". Теперь они примут участие в финале чемпионата "Большие звезды светят малым". Бронзовые медали завоевал "Адмиралтеец" из Санкт-Петербурга.

– После турнира классные эмоции. Боевая игра, яркий финал, сумасшедшая атмосфера на трибунах! – рассказал Дзагоев. – В этом году у нас двенадцать команд, в том числе из Санкт-Петербурга. Есть планы и дальше расширять географию, приглашать команды из Ростова, Краснодара.

В этом возрасте я также тренировался, играл и просил у известных футболистов, чтобы они мне на руке расписались. Надеюсь, что являюсь для детей неким примером, они видят, чего могут достичь. Моему сыну всего 3 года, он надевает майку "Барселоны"​, бегает, бьет мяч и говорит, что он футболист. Очень активный. Не знаю, станет ли он футболистом – время покажет.