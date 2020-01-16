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На просмотр в «Крылья» прибыл 19-летний нападающий из Грузии

16:12
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По прилету в турецкий Белек «Крылья Советов» провели первую тренировку в этом году. Вновь в общей группе занимались Дмитрий Комбаров и Паул Антон, которые пропустили концовку прошлого года из-за травм, сообщает официальный сайт самарцев.

В расположение команды прибыл молодой футболист из Грузии Реваз Инджия. 19-летний игрок выступает за «Локомотив» из Тбилиси.

В рамках этого тренировочного сбора «Крылья Советов» проведут две игры. Оба матча 21-го («Спартак» Юрмала) и 25-го («Богемианс» Прага) начнутся в 18.00 по самарскому времени.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17839

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