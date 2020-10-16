«На поле они должны быть немного бандитами». Николич рассказал, чего не хватает игрокам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает, что игрокам московской команды иногда не хватает агрессии и спортивной злости на поле.

«В футболе не должно быть так, чтобы на поле были только хорошие ребята, — сказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Они должны быть хорошими ребятами в подтрибунке. Но на поле они должны быть немного бандитами.

Смотри, как бывает в лучших футбольных матчах. Например, в играх «Реала» и «Атлетико». Судья раздает десяток желтых карточек. Война на поле. И весь мир восхищается этим.

У нас есть ребята с характером. У нас Гиля в воротах, Чорлука — очень хороший капитан, Дима Баринов — супер. Антон Миранчук, который должен стать лидером».