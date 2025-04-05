«Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином»

«Крылья Советов» на своем поле не смогли обыграть «Рубин» в матче 23-го тура РПЛ — 1:1.

У самарцев отличился Иван Сергеев. Нападающий забил гол на 16-й минуте.

На 84-й минуте встречи был удален защитник «Рубина» Егор Тесленко.

Гости отыграли мяч благодаря реализованному пенальти Валентина Вады на 88-й минуте.

«Крылья Советов» (23 очка) занимают десятое место в РПЛ. «Рубин» (33) остается восьмым в турнирной таблице.