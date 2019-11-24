«Мы на правильном пути». Айртон — после матча с «Уралом»
18:52
Защитник «Спартака» Айртон после ничьей с «Уралом» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографии с игры. Встреча прошла в Екатеринбурге.
«Мы на правильном пути», — подписал фото Айртон.
«Спартак» с 22 баллами располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — 20 очков и 8-е место.
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