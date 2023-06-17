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Мостовой сравнил уход Лички в «Динамо» с приходом Федотова в ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».

«Станет ли Личка хорошим приобретением для «Динамо», покажет только результат. Мне кажется, что у него неплохо получается работать в «Оренбурге». Команда завершила сезон на седьмой позиции. Для оренбуржцев это хороший результат. Личку можно сравнить с Владимиром Федотовым, который хорошо проявил себя в нескольких клубах, а потом пришел в ЦСКА, где у него тоже все неплохо. По крайней мере Личка заслуживает, чтобы попробовать себя в таком клубе, как «Динамо», — приводит Betonmobile слова Мостового.

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года.

16 июня спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ходе переговоров с «Динамо» по поводу Лички.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-sravnil-uhod-lichki-v-dinamo-s-prihodom-fedotova-v-tsska
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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