Мостовой сравнил уход Лички в «Динамо» с приходом Федотова в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».

«Станет ли Личка хорошим приобретением для «Динамо», покажет только результат. Мне кажется, что у него неплохо получается работать в «Оренбурге». Команда завершила сезон на седьмой позиции. Для оренбуржцев это хороший результат. Личку можно сравнить с Владимиром Федотовым, который хорошо проявил себя в нескольких клубах, а потом пришел в ЦСКА, где у него тоже все неплохо. По крайней мере Личка заслуживает, чтобы попробовать себя в таком клубе, как «Динамо», — приводит Betonmobile слова Мостового.

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года.

16 июня спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ходе переговоров с «Динамо» по поводу Лички.