Мостовой: «Эмоциональность Станковича не вредит «Спартаку». «Нормально, что он вскипел в матче против «Динамо»
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением об удалении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).
Серб получил красную карточку в конце первого тайма за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова.
«Можно было свистнуть фол. Станкович вскипел — это нормально. У судей есть два варианта ответа: не видел и не знаю. Они все время будут как хамелеоны друг друга покрывать. Идет ли во вред команде эмоциональность Станковича? Считаю, что нет. А почему во вред-то? Я тысячу раз видел, когда тренера удаляли и команда нормально играла», — сказал Мостовой «СЭ».
После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
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9
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14
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16
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