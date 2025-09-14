Гендиректор «Балтики» Измайлов о ничьей с «Зенитом»: «Мы заслужили победу»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 8-го тура РПЛ.

«Всегда приятно играть при заполненных трибунах, вдвойне приятно, что сегодня обновили рекорд посещаемости в РПЛ. Очень хорошая игра нашей команды, мы точно были ближе к голу. Думаю, что сегодня мы заслужили победу», — сказал Измайлов «СЭ».

«Балтика» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 13 очками идет на шестой строчке.